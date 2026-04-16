В России подорожают услуги юристов и адвокатов

Стоимость юридической помощи в последние годы заметно изменилась, но динамика роста неравномерна и зависит от множества факторов — от региона до сложности дела и статуса адвоката. О том, что будет с рынком в ближайшее время, «Газете.Ru» рассказали действующие адвокаты.

Как отмечает адвокат, партнер NOVATOR Legal Group Александр Катков, юридические фирмы, как и любой бизнес, несут постоянные расходы: аренда, зарплата, программное обеспечение. Все это дорожает с учетом инфляции, поэтому поднимать цены приходится, чтобы покрывать затраты. Но ценообразование не сводится к себестоимости: если у фирмы есть имя, она взимает наценку за репутацию, плюс в штате — высококвалифицированные специалисты с дорогой почасовой ставкой.

Управляющий партнер адвокатского бюро БВМП Андрей Бежан добавляет, что в основе ценообразования лежит понятие «судодень» — единица учета рабочего времени, равная одним календарным суткам, которые целиком отводятся на участие в судебном заседании. Почасовая ставка в Московском регионе составляет от 7 до 35 тысяч рублей. При этом значительного повышения стоимости услуг за последний год Бежан не наблюдает — цены сохраняются примерно на том же уровне.

Адвокат Виталий Пономарев обращает внимание, что разница в стоимости между Москвой и регионами огромна. Консультация у опытного адвоката в Москве сейчас стоит от 20 до 25 тысяч рублей, в Краснодаре — от 5 до 10 тысяч. Если консультацию предлагают за 3–5 тысяч, это либо начинающий юрист, либо «юридическая фабрика», где цель — подписать договор, а не решить вопрос.

В арбитражных спорах средней сложности ведение дела «под ключ» в Москве стоит от 150 тысяч рублей, в Краснодаре — до 100 тысяч. Сложные дела требуют бюджета от 500 тысяч в Москве и от 200 до 300 тысяч в Краснодаре. В «бытовых» делах — развод, раздел небольшой квартиры, ДТП — цены стоят на месте из-за жесткой конкуренции. А в сложных спорах цены выросли на 30–40% с 2024 года.

В областных центрах с населением менее 300 тысяч цены практически не выросли: консультация стоит до 5 тысяч рублей, представительство в суде — 30–50 тысяч.

Пономарев выделяет три наиболее затратные категории. На первом месте — уголовные дела об экономических и коррупционных преступлениях. Стоимость защиты для топовых адвокатов выросла примерно на 40% за два года. Многие перешли на помесячную оплату от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.

На втором месте — семейные споры с разделом активов, особенно с трансграничным элементом. Стоимость такого спора начинается от 1 миллиона рублей за инстанцию, верхняя планка — за 15 миллионов.

На третьем месте — арбитражные споры с участием государства, дела о привлечении к субсидиарной ответственности. Цены выросли на 20–30% за два года из-за объема документооборота.

Меньше всего выросла стоимость услуг по ДТП, мелким административным делам и стандартным разводам. Цены практически не изменились: клиент чувствителен к цене, а конкуренция с онлайн-сервисами не дает поднять планку выше 80 тысяч.

Катков объясняет: стоимость юридической помощи растет неизбежно, как и любой бизнес. Но если частнопрактикующий адвокат может предложить цену ниже, здесь возникает вопрос к качеству: работая в одиночку, сложнее обеспечить командную экспертизу.

Пономарев называет три основные причины роста цен. Во-первых, кадровый голод: с 2022 года из профессии ушли около 20% опытных юристов. Чтобы удержать квалифицированного помощника, в Москве нужно платить от 150 до 200 тысяч рублей в месяц — фонд оплаты труда вырос до 40%. Во-вторых, аренда офисов подорожала на 15–20%. В-третьих, цифровизация судов требует опыта работы с системами КАД, ГАС Правосудие, наличия ЭЦП — это дополнительные расходы.

Бежан добавляет, что рост стоимости связан с увеличением объема работы, особенно в налоговой сфере. Качество налоговых проверок выросло, материалы стали объемнее. Если по результатам проверки возбуждается уголовное дело, в работу подключается адвокат, специализирующийся на уголовной практике.

Катков отмечает, что модель оплаты меняется: клиенты не готовы выкладывать крупные суммы сразу. Юристы дробят услугу на этапы — анализ документов, консультация, составление документа, участие в заседании. Психологически клиенту проще платить порционно.

По прогнозу Пономарева, рост цен будет сегментированным. В среднем он ожидает рост на 10% в год в ближайшие два года. Больше всего вырастут цены в уголовной защите бизнеса (до 20% ежегодно), в семейном праве с международным элементом и в сегменте IT-юристов (на 20–25%).

Бежан полагает, что стоимость услуг будет расти в пределах повышения общего рынка. Ключевым моментом может стать переход к адвокатской монополии, когда в суде представлять интересы смогут только квалифицированные адвокаты. Эти изменения планируются с 1 января 2028 года.

Разрыв в цене между столицей и регионами, по прогнозу Пономарева, будет только углубляться. Концентрация «сложных» клиентов в Москве выше, и они готовы платить за репутацию и связи в аппаратах судов. В региональных центрах цены будут держаться на текущем уровне, а в малых городах и селах население просто не имеет возможности нанять «дорогого» адвоката.

