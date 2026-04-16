Россияне ответили, как относятся к азартным играм

Большинство (71%) россиян негативно относятся к азартным играм и ставкам на деньги и никогда не делали этого. Это показал опрос kp.ru, участниками которого стали 929 человек.

По мнению этой части опрошенных, рисковать денежными средствами ради призрачной удачи – глупо и опасно. 10% респондентов сообщили, что пробовали играть на деньги, но вовремя остановились из-за потери средств или интереса.

«Будучи в Макао – это, по сути, азиатский Лас-Вегас – конечно, поиграл в казино. Грех было жить в отеле-казино и не попробовать. Проиграл немного и все», – заявил участник опроса.

7% заявили, что играют в азартные игры, некоторые назвали их регулярным способом получить адреналин и проверить удачу. Оставшиеся 12% выбрали вариант «другое».

Зампред комитета Госдумы по спорту, один из авторов инициативы Амир Хамитов («Новые люди») до этого говорил, что россияне с 1 сентября 2026 года смогут добровольно оформить самозапрет на участие в азартных играх, который станет инструментом защиты от игровой зависимости.

