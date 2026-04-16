Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Россияне ответили, как относятся к азартным играм

Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Большинство (71%) россиян негативно относятся к азартным играм и ставкам на деньги и никогда не делали этого. Это показал опрос kp.ru, участниками которого стали 929 человек.

По мнению этой части опрошенных, рисковать денежными средствами ради призрачной удачи – глупо и опасно. 10% респондентов сообщили, что пробовали играть на деньги, но вовремя остановились из-за потери средств или интереса.

«Будучи в Макао – это, по сути, азиатский Лас-Вегас – конечно, поиграл в казино. Грех было жить в отеле-казино и не попробовать. Проиграл немного и все», – заявил участник опроса.

7% заявили, что играют в азартные игры, некоторые назвали их регулярным способом получить адреналин и проверить удачу. Оставшиеся 12% выбрали вариант «другое».

Зампред комитета Госдумы по спорту, один из авторов инициативы Амир Хамитов («Новые люди») до этого говорил, что россияне с 1 сентября 2026 года смогут добровольно оформить самозапрет на участие в азартных играх, который станет инструментом защиты от игровой зависимости.

Ранее психиатр объяснил, как можно вылечить лудоманию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!