Названы ситуации, когда испытательный срок на работе незаконен

Испытательный срок как условие для приема на работу нового сотрудника является незаконным, если соответствующее требование не прописано в трудовом договоре. При отсутствии данного пункта в документе работника обязаны трудоустроить без испытательного периода, подчеркнула в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она также отметила важность соблюдения длительности испытательного срока. Так, обычно он не превышает трех месяцев и может увеличиваться лишь для определенных категорий работников – например, для руководителей компаний или бухгалтеров его могут удлинить до полугода. Если же трудовой договор заключается на период от двух до шести месяцев, то испытательный срок не может быть дольше двух недель, пояснила Санина.

«При найме на работу сроком до двух месяцев испытательный срок и вовсе не предусмотрен, ― добавила она. ― Важно отметить, что в этот срок не засчитывается время, когда сотрудник отсутствовал на работе, например по болезни».

В некоторых случаях испытательный срок устанавливать нельзя – например, для беременных сотрудниц, матерей с детьми до трех лет, а также для специалистов, которые впервые устраиваются на работу по полученной в вузе специальности в течение года после ее окончания. Кроме того, работодатель не имеет права требовать соблюдения испытательного срока от работников до 18 лет, сотрудников, переведенных из других компаний и от работников, трудоустроенных по конкурсу, заключила эксперт.

До этого Юлия Санина рассказала, что вне зависимости от повода процедура увольнения подразумевает личный разговор с руководителем – сообщать о потере рабочего места в рассылках, чатах и мессенджерах нельзя. Она посоветовала перед увольнением провести с сотрудником честную беседу, в том числе сообщить, какие меры принимала компания, чтобы предотвратить такой исход.

