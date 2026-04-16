Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Названы ситуации, когда испытательный срок на работе незаконен

Специалист Санина: иногда испытательный срок является незаконным условием
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Испытательный срок как условие для приема на работу нового сотрудника является незаконным, если соответствующее требование не прописано в трудовом договоре. При отсутствии данного пункта в документе работника обязаны трудоустроить без испытательного периода, подчеркнула в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она также отметила важность соблюдения длительности испытательного срока. Так, обычно он не превышает трех месяцев и может увеличиваться лишь для определенных категорий работников – например, для руководителей компаний или бухгалтеров его могут удлинить до полугода. Если же трудовой договор заключается на период от двух до шести месяцев, то испытательный срок не может быть дольше двух недель, пояснила Санина.

«При найме на работу сроком до двух месяцев испытательный срок и вовсе не предусмотрен, ― добавила она. ― Важно отметить, что в этот срок не засчитывается время, когда сотрудник отсутствовал на работе, например по болезни».

В некоторых случаях испытательный срок устанавливать нельзя – например, для беременных сотрудниц, матерей с детьми до трех лет, а также для специалистов, которые впервые устраиваются на работу по полученной в вузе специальности в течение года после ее окончания. Кроме того, работодатель не имеет права требовать соблюдения испытательного срока от работников до 18 лет, сотрудников, переведенных из других компаний и от работников, трудоустроенных по конкурсу, заключила эксперт.

До этого Юлия Санина рассказала, что вне зависимости от повода процедура увольнения подразумевает личный разговор с руководителем – сообщать о потере рабочего места в рассылках, чатах и мессенджерах нельзя. Она посоветовала перед увольнением провести с сотрудником честную беседу, в том числе сообщить, какие меры принимала компания, чтобы предотвратить такой исход.

Ранее юрист предупредил о вреде отмены испытательного срока на работе для мам.

 
Теперь вы знаете
Гибель детей из-за дронов, возврат товаров с маркетплейсов и нашествие бакланов. Что нового к утру 16 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
