Во Франции отменили арест танкера Deyna, задержанного в марте

Власти Франции отменили арест танкера Deyna, якобы являющегося частью российского «теневого флота». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу морской префектуры Средиземноморья.

Из заявления следует, что 15 апреля суд в Марселе обязал владеющую танкером компанию выплатить штраф в связи с «непредоставлением доказательств о принадлежности судна (отсутствием флага)». К текущему моменту назначенная сумма была перечислена на счет французского Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов.

На этом фоне префект департамента Буш-дю-Рон снял арест с Deyna. Танкер уже покинул территориальные воды Франции, подчеркнули в пресс-службе морской префектуры Средиземноморья.

«На протяжении всего пути до выхода из вод, находящихся под суверенитетом и в юрисдикции Франции, Deyna остается под наблюдением компетентных морских органов Франции во главе с морским префектом Средиземноморья», — подчеркивается в сообщении.

Танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска, был задержан французскими военными 20 марта. Судно сопроводили к порту Марселя для проведения проверки. При этом в российском посольстве заявили, что не получали уведомлений от Парижа о задержании Deyna.

