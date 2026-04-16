Раскрыто предложение Ирана США по судоходству в Ормузском проливе

Иран в рамках переговоров с США выдвинул предложение по Ормузскому проливу. Он может разрешить судам свободный проход через оманскую часть пролива, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Иран может разрешить судам проходить через другую сторону узкого пролива в оманских водах без каких-либо препятствий со стороны Тегерана», — говорится в публикации.

Однако источник агентства, знакомый с позицией Ирана, уточнил, что это будет возможно только при условии заключения сделки по урегулированию конфликта. При этом источник не сказал, согласится ли Иран обезвредить все мины и разрешит ли проход через пролив без исключения всем судам, в том числе связанным с Израилем.

Источник в западных службах безопасности сообщил Reuters, что предложение Ирана по Ормузскому проливу уже разрабатывается. Однако неизвестно, был ли получен ответ от США.

14 апреля американское военное издание TWZ сообщило, что группа как минимум из шести кораблей США направлена на разминирование Ормузского пролива. В статье уточнили, что три из них сейчас находятся в Индийском океане, а два уже прошли пролив. США планируют задействовать в разминировании тральщик, который до конфликта с Ираном стоял на базе в Бахрейне.

Ранее Трамп выразил сожаление из-за отказа назвать Ормузский пролив его именем.