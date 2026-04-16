«Глупое чудовище»: в Приморье водитель грозил инвалиду достать лезвие и попал на камеру

Во Владивостоке водитель угрожал инвалиду ножом на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Конфликт произошел из-за парковки с отметкой для особых категорий граждан. Мужчине без знака сделала замечание женщина, после — хотела поставить свою машину на то самое место. Агрессор впал в ярость — начал разговаривать на повышенных тонах, грозился достать лезвие, но в конечном счете просто уехал», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах слышно, как водитель Honda оскорбляет человека и игнорирует просьбы освободить место.

