На западе Бельгии на прохожих напала женщина с ножом

В центре бельгийского города Гент на западе страны на прохожих напала женщина с ножом. Об этом сообщает Het Laatste Niews.

Отмечается, что были ранены два человека, оба они госпитализированы.

По словам очевидцев, один из пострадавших получил ранение в живот.

Уточняется, что в ситуацию вмешался полицейский патруль. Правоохранители открыли огонь по злоумышленнице, ранив ее в руку. В настоящее время она задержана.

В местной прокуратуре от комментариев пока воздерживаются.

Ранее сообщалось, что в Стретеме на юге Лондона на прохожих напал мужчина с похожим на нож предметом, ранив несколько человек. Он был застрелен вооруженными полицейскими.

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