На западе Бельгии на прохожих напала женщина с ножом

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Полицейский кордон около центрального вокзала Брюсселя, 20 июня 2017 года Полицейский кордон около центрального вокзала Брюсселя, 20 июня 2017 года
Полицейский кордон около центрального вокзала Брюсселя, 20 июня 2017 года
Olivier le Bussy/La Libre Belgique/Twitter.com

В центре бельгийского города Гент на западе страны на прохожих напала женщина с ножом. Об этом сообщает Het Laatste Niews.

Отмечается, что были ранены два человека, оба они госпитализированы.

По словам очевидцев, один из пострадавших получил ранение в живот.

Уточняется, что в ситуацию вмешался полицейский патруль. Правоохранители открыли огонь по злоумышленнице, ранив ее в руку. В настоящее время она задержана.

В местной прокуратуре от комментариев пока воздерживаются.

Ранее сообщалось, что в Стретеме на юге Лондона на прохожих напал мужчина с похожим на нож предметом, ранив несколько человек. Он был застрелен вооруженными полицейскими.

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