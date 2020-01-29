Голикова назвала действенными меры по защите от коронавируса в России

Вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что в стране приняты действенные меры по защите населения от нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отсутствие зафиксированных случаев заражения коронавирусом на территории России свидетельствует о том, что принятые меры оказались действенными, отметила Голикова. Она подчеркнула, что необходимые защитные меры будут приниматься и дальше.

По словам Голиковой, ситуация находится на жестком контроле, подготовлены различные дополнительные плановые и экстренные меры.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

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