Песков: все меры по предотвращению распространения коронавируса в РФ предпринимаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на территории РФ в настоящее время предпринимаются, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет сомнения, что все необходимые меры предосторожности предпринимаются», — сказал представитель Кремля.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные. Случаи заражения зафиксированы в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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