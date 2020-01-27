В Афганистане потерпел крушение самолет Ariana Afghan Airlines
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В афганской провинции Газни разбился самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой губернатора провинции Арифа Нури.
Как отмечается, лайнер потерпел крушение в районе Дех Як.
По словам Нури, на место происшествия направлены спасательные службы.
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