В Афганистане потерпел крушение самолет Ariana Afghan Airlines

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В афганской провинции Газни разбился самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой губернатора провинции Арифа Нури.

Как отмечается, лайнер потерпел крушение в районе Дех Як.

По словам Нури, на место происшествия направлены спасательные службы.

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