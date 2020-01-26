Тела провалившихся под лед мужчин нашли в Новгородской области

Тела двух мужчин, провалившихся под лед на озере Оборотно, обнаружили в Новгородской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Сведения о пропаже двух человек поступили в экстренные службы региона 25 января 2020 года. На следующий день водолазы подняли из озера тела погибших и снегоход.

По факту произошедшего инициирована доследственная проверка.

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