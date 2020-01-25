Врач рассказал, какие меры предпринять при обнаружении симптомов коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, какие меры необходимо предпринять в случае обнаружения симптомов коронавируса. Сообщает издание «Звезда».

Врач отметил, что о наличие пневмонии нового типа могут говорить состояние, кода человек страдает от температуры и кашля, но при этом у него нет насморка.

В таком случае он советует незамедлительно прибегнуть к противовоспалительной терапии.

«Принимать все таблетки, которые есть дома: анальгин, аспирин и прочие лекарства подобного действия, чтобы не допускать повышения температуры», — сказал Жемчугов.

Врач также призывает обратиться в медцентры для сдачи необходимых анализов на выявление вируса.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

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