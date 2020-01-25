Роспотребнадзор: в России пока нет заболевших коронавирусом

В Роспотребнадзоре заявили, что на 25 января на территории России больных новым типом пневмонии, названным коронавирусом (2019-nCoV), не зафиксировано, передает Agence France-PresseРИА «Новости».

Отмечается, что в настоящее время во всех пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из опасных регионов, в частности из Китая, где распространилась данная болезнь.

В службе отметили, что все прибывающие из Китая люди с симптомами ОРВИ в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей инфекций, в том числе на коронавирус.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

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