Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Трамп раскрыл планы по продаже нефти

Трамп заявил, что США открыты к продаже нефти России и Китаю
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главами нефтегазовых компаний заявил, что Соединенные Штаты готовы продавать нефть России и Китаю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле — «Газета.Ru») или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах», — поделился американский президент.

Он уточнил, что Соединенные Штаты «будут открыты для бизнеса практически сразу».

Накануне газета Financial Times со ссылкой на представителей американских нефтедобывающих компаний писала, что попытка Трампа присвоить нефтяной сектор Венесуэлы может поставить под угрозу добычу сланцевой нефти.

По данным газеты, в 2026 году в США добыча сланцевой нефти может сократиться на 100 тыс. баррелей в день.

До этого Трамп заявил, что крупные нефтяные компании вложат по меньшей мере $100 млрд в Венесуэлу. Он добавил, что 9 января встретится с представителями бизнеса в Белом доме.

Ранее американский экономист предупредил Трампа о просчете после операции в Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587455_rnd_7",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+