Трамп раскрыл планы по продаже нефти

Трамп заявил, что США открыты к продаже нефти России и Китаю

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главами нефтегазовых компаний заявил, что Соединенные Штаты готовы продавать нефть России и Китаю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле — «Газета.Ru») или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах», — поделился американский президент.

Он уточнил, что Соединенные Штаты «будут открыты для бизнеса практически сразу».

Накануне газета Financial Times со ссылкой на представителей американских нефтедобывающих компаний писала, что попытка Трампа присвоить нефтяной сектор Венесуэлы может поставить под угрозу добычу сланцевой нефти.

По данным газеты, в 2026 году в США добыча сланцевой нефти может сократиться на 100 тыс. баррелей в день.

До этого Трамп заявил, что крупные нефтяные компании вложат по меньшей мере $100 млрд в Венесуэлу. Он добавил, что 9 января встретится с представителями бизнеса в Белом доме.

