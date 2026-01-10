В украинском Кривом Роге раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Кривом Роге были слышны звуки взрывов», — отмечается в сообщении.

8 января издание «Страна.ua» писало, что в Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе. Очевидцы рассказали, что в Металлургическом районе города чувствуется едкий запах. В компании «Арселор» сообщили, что перебои с электроэнергией привели к частичной остановке работы предприятия.

До этого глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ударов по энергетическим объектам 29,3 тысяч абонентов были аварийно отключены от электроэнергии. По его словам, эта атака стала одной из крупнейших с начала конфликта на Украине. Вилкул добавил, что «очень сложной» остается ситуация со светом в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов.

Ранее эксперт назвал сроки восстановления энергетики Украины.