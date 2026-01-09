Размер шрифта
В МИД РФ отвергли обвинения в причастности к повреждению здания посольства Катара в Киеве

МИД РФ: Москва не причастна к повреждению здания посольства Катара
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

В МИД РФ заявили, что Россия не причастна к повреждению здания посольства Катара в Киеве. Об этом говорится в сообщении российского министерства в Telegram-канале.

По информации дипведомства, Киев якобы распространяет ложные сведения об ударе РФ по посольству Катара в Украине 9 января.

«Для Вооруженных Cил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении министерства.

Накануне министерство иностранных дел Катара сообщало, что по зданию дипмиссии в Киеве был нанесен удар.

В ночь на 9 января СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве. В ряде регионов Украины, включая Киевский, этой ночью действовала воздушная тревога.

Ранее в Киеве ограничили работу метро из-за отсутствия электроэнергии.

