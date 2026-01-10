Размер шрифта
Новости. Общество

В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году

Панеш: средняя страховая пенсия в 2026 году составит более 27 тысяч рублей
Павел Лисицын/РИА Новости

Средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит более 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«По расчетам бюджета Социального фонда, средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей в месяц», — сказал он.

Страховая пенсия назначается по старости, инвалидности и потере кормильца (родителя или опекуна — прим. ред.). Ее размер зависит от фиксированной выплаты и пенсионных баллов, которые гражданин накопил на протяжении трудовой деятельности. Уровень балла определяется государством, а число зависит от стажа и зарплаты.

С 1 января страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров в России проиндексировали на 7,6%. Также выросла стоимость пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента) и размер фиксированной выплаты. Стоимость одного балла увеличилась с 145,69 рубля до 156,76 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9,6 тысячи рублей против примерно 8,9 тысячи рублей в 2025 году.

До этого сообщалось, что в России продолжат индексацию страховых пенсий по старости не ниже уровня инфляции, чтобы улучшить качество жизни и финансовую обеспеченность российских граждан старшего поколения.

Ранее россиянам рассказали, кто может рассчитывать на пенсию в 100 тысяч рублей.

