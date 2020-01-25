Reuters: китайский коронавирус добрался до Австралии

В Австралии был зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра здравоохранения штата Виктория Дженни Микакос.

Она отметила, что этот случай официально подтвержден.

По словам министра, человека госпитализировали с признаками вируса в стабильном состоянии из окрестностей Мельбурна. Он приехал из китайского Гуанчжоу 19 января.

Она призвала местных жителей сохранять спокойствие и подчеркнула, что нет причин для беспокойства.

«Пациент изолирован и находится на лечении. У нас больше нет подозреваемых случаев на данном этапе». — заключила министр.

По последним данным, число погибших от вируса составило 41. При этом число заболевших пои всему миру составляет 1,3 тыс. человек.

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