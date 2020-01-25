Пассажирский самолет срочно сел в Перу из-за данных о бомбе на борту

Пилоты пассажирского самолета, следовавшего по рейсу Лима - Хульяка, срочно посадили судно в Перу после сигналов о наличии взрывного устройства на борту, передает ТАСС.

Данные о бомбе появились, когда самолет выполнял полет в пятницу, 24 января.

Лайнер успешно приземлился в Перу, после чего всех 118 пассажиров и членов экипажа срочно эвакуировали.

В настоящее время на месте работают правоохранители и специалисты. Из-за инцидента аэропорт временно приостановил свою работу.

Других подробностей пока нет.

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