Пассажирский самолет срочно сел в Перу из-за данных о бомбе на борту
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Пилоты пассажирского самолета, следовавшего по рейсу Лима - Хульяка, срочно посадили судно в Перу после сигналов о наличии взрывного устройства на борту, передает ТАСС.
Данные о бомбе появились, когда самолет выполнял полет в пятницу, 24 января.
Лайнер успешно приземлился в Перу, после чего всех 118 пассажиров и членов экипажа срочно эвакуировали.
В настоящее время на месте работают правоохранители и специалисты. Из-за инцидента аэропорт временно приостановил свою работу.
Других подробностей пока нет.
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