Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что пациенту из Бордо 48 лет, он вернулся из Китая, где проезжал через город Ухань. Мужчина обратился в больницу с симптомами в четверг, 23 января. Тогда его госпитализировали в индивидуальный бокс.

Министр добавила, что, когда мужчина прибыл во Францию, он контактировал с десятком человек.

О случае заболевания коронавирусом в Париже Бузен не уточнила.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе сообщалось, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. По последним данным, 26 человек погибли, 36 человек смогли вылечиться.

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