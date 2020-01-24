Шереметьево устроило служебную проверку после гибели котов из-за неправильной укладки багажа

Администрация аэропорта Шереметьево сообщила «Газете.Ru», что они проводят служебное расследование после гибели двух котов, получивших травмы из-за неправильной обработки багажа самолета Нью-Йорк - Москва.

Отмечается, что проверка началась после обращения пассажира рейса SU101.

«Обращение пассажира было подано в авиакомпанию в связи с обслуживанием багажа, в котором перевозились три переносные клетки с домашними животными», — заявили в аэропорте.

В Шереметьево добавили, что после установления причин происшествия, виновные сотрудники оператора «Шереметьево Хэндлинг», участвовавшие в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, понесут наказание.

Также там заверили, что в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными.

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