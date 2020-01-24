В Болгарии начато расследование против двух российских дипломатов по делу о шпионаже
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Прокуратура Болгарии начала досудебные расследования против двух дипломатов из России по делу о шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В сообщении указано, что главный прокурор Иван Гешев уже передал главе болгарского МИД доказательства о проведении разведдеятельности на территории страны двумя иностранцами, у которых есть дипломатическая неприкосновенность.
По словам посла РФ в Софии Анатолия Макарова, российское дипведомство пока не получало официальной информации о выдвинутых обвинениях.
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