В Болгарии начато расследование против двух российских дипломатов по делу о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебные расследования против двух дипломатов из России по делу о шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В сообщении указано, что главный прокурор Иван Гешев уже передал главе болгарского МИД доказательства о проведении разведдеятельности на территории страны двумя иностранцами, у которых есть дипломатическая неприкосновенность.

По словам посла РФ в Софии Анатолия Макарова, российское дипведомство пока не получало официальной информации о выдвинутых обвинениях.

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