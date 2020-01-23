Осужденная в России Иссахар не стала писать прошение Путину о помиловании

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать президенту России Владимиру Путину самостоятельное ходатайство о помиловании. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, она девушка не писала обращение помиловании, так как посчитала обращения матери и руководства Израиля достаточными.

Москалькова выразила надежду, что слова российского лидера о том, что «все будет хорошо», можно расценивать как надежду на возможное разрешение ситуации и освобождении Иссахар досрочно.

Ранее Москалькова рассказала матери Иссахар о состоянии ее дочери в колонии.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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