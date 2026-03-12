Размер шрифта
Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде

Уиткофф сообщил о проведении в Майами переговоров с главой РФПИ Дмитриевым
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Майами состоялись переговоры между американской стороной и российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х.

«Сегодня во Флориде российская делегация во главе со спецпредставителем Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией, в состав которой вошли спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум», — написал Уиткофф.

В свою очередь Дмитриев поблагодарил спецпосланника президента США за продуктивную встречу.

Что конкретно обсуждалось на их переговорах пока неизвестно.

7 марта помощник российского президента сообщал, что обсуждает с американской стороной возможность смягчения санкций в отношении российской нефти.

По его словам, вопрос поднимается на фоне заявлений Вашингтона о возможном пересмотре ограничений. Дмитриев отметил, что тема обсуждается с США, поскольку введенные Западом санкции, как показала практика, наносят ущерб мировой экономике.

Ранее Песков заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию конфликта на Украине.

 
