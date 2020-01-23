Шотландец обнаружил свое надгробие на кладбище

В шотландском городе Форфар 75-летний мужчина обнаружил свое надгробие на городском кладбище. Об этом сообщает The Courier.

По словам Алана Хэттела, он понял, что что-то идет не так, когда ему никто не звонил в течение последних трех-четырех месяцев. Он добавил, что теперь понял, что это произошло потому, что люди посчитали, что он мертв.

Мужчина считает, что надгробие с его именем решила установить бывшая жена, с которой он развелся более 26 лет назад.

«Я никогда, никогда не говорил, что хочу быть похороненным вместе со своей бывшей женой», — сказал Хэттел.

При этом он добавил, что хочет быть кремирован после смерти.