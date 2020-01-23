У прибывших в Петербург из Китая пассажиров не подтвердили наличие коронавируса
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В Роспотребнадзоре подтвердили отсутствие коронавируса у россиянина и китайца, прибывших в Санкт-Петербург из Китая, передает РИА «Новости».
Как отмечается, в ходе осмотра у пациентов подтвердили диагноз ОРВИ.
По словам представителя ведомства, в настоящее время оба мужчины проходят лечение.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
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