Крымские татары предостерегли Меджлис от планов прорыва в Россию

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег инициаторов марша на Крым от необдуманных поступков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее экс-депутат Рады Рефат Чубаров рассказал, что 2 мая представители руководимого им «Меджлиса крымско-татарского народа» намерены провести марш на Крым и пересечь границу полуострова. Бывший парламентарий уточнил, что это состоится на пункте пропуска «Чонгар». При этом Чубаров не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.

По словам Умерова, у нет нет иллюзий, что данная акция соберет значительную массовку. Он подчеркнул, что полный провал и крах политики Меджлиса на Украине вынуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности. Он напомнил, что любые действия, направленные на нарушение суверенной российской границы будут пресекаться арестом.

Умеров выразил мнение, что экстремисты задумали марш с целью «бросить на штыки» хоть какое-то количество своих соотечественников, чтобы вернуть вопрос Крыма в информационную повестку западных стран и внутри самой Украины.

В Совфеде, в свою очередь, назвали провокацией планы Меджлиса устроить «марш на Крым»

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