Абызову продлили срок заключения под стражей

Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову продлили срок содержания в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Басманный суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство, таким образом Абызов пробудет под стражей до 26 марта.

Сам бывший министр попросил об изменении меры пресечения из-за возникшего, по его словам, острого невроза. По его словам, лечение и обследование невозможно провести в Лефортово.

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