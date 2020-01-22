Главный эпидемиолог Минздрава не видит угрозы распространения коронавируса в России
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что ведомство не намерено объявлять экстренную ситуацию в стране в связи с сообщениями СМИ о госпитализации двух россиян в Санкт-Петербурге с подозрением на китайский коронавирус. Об этом он заявил «Газете.Ru».
«Никакой угрозы для россиян нет. Экстренную ситуацию не объявляет ни ВОЗ, ни Минздрав. В Китае даже непонятно, от чего умирают все эти люди — среди них есть личности с хроническими заболеваниями, например. Нужно сначала разобраться с причинами этих смертей, а потом уже рассуждать об основаниях для введения угрозы распространения этого вируса», — сказал он.
По словам Брико, согласно рекомендации Роспотребнадзора усилены меры контроля в аэропортах, чтобы не допустить занесение вируса в страну.
«Для выезжающих в регионы также указы меры предосторожности. На данный момент этого достаточно», — отметил эпидемиолог.
22 января в аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус. Известно, что он прилетел из Шанхая. В Китае число погибших от коронавируса достигло 17.
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