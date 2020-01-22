На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5
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На Камчатке в районе мыса Кроноцкий было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой главк МЧС.
Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на глубине 108 километров в 180 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск и в 283 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.
Представитель МЧС отметил, что жертв и разрушений нет.
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