В Красноярском крае заключенный оставил вместо себя муляж и сбежал
В Богучанском районе в Красноярском крае заключенный подложил вместо себя на кровать муляж и сбежал из тюрьмы. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.
Как отмечается, инцидент произошел 20 января. Заключенный покинул колонию-поселение ИК-42 в поселке Октябрьский, где отбывают срок мужчины, осужденные впервые.
Воспользовавшись отсутствием надзора со стороны дежурной смены, он оставил на кровати муляж, накрыл одеялом и покинул территорию колонии.
Мужчине удалось добраться до станции Иланская. В тот же день его задержали.
Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.313 УК России (побег из мест лишения свободы).
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