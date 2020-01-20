Обнаруженный в Китае тип коронавируса может передаваться от человека человеку

Новый тип коронавируса, обнаруженный в Китае, может передаваться от человека человеку, заявил глава группы экспертов правительства Китая Чжун Наньшань. Об этом сообщает Associated Press.

По заявлению Наньшаня, два жителя китайской провинции Гуандун заразились вирусом от членов семьи, ранее посещавших город Ухань, где впервые был зарегистрирован новый тип коронавируса.

Национальная комиссия здравоохранения также обнаружила положительные результаты тестов на вирус у ряда медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в городе Ухань в китайской провинции Хубэй выявлена эпидемия пневмонии неизвестного происхождения. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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