Число погибших при прорыве трубы в отеле в Перми достигло пяти
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В результате прорыва трубы в отеле в Перми умер еще один человек. Сейчас погибшими значатся уже пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как стало известно, гостиница расположена по адресу: улица Советской Армии, дом 21.
«В ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются», — рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что при прорыве трубы с горячей водой в гостинице в Перми погибли четыре человека.
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