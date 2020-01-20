Число погибших при прорыве трубы в отеле в Перми достигло пяти

В результате прорыва трубы в отеле в Перми умер еще один человек. Сейчас погибшими значатся уже пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как стало известно, гостиница расположена по адресу: улица Советской Армии, дом 21.

«В ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что при прорыве трубы с горячей водой в гостинице в Перми погибли четыре человека.

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