Путин пообщался с петербуржцами после встречи с ветеранами
Президент России Владимир Путин после встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, которая прошла в рамках памятных мероприятий в Санкт-Петербурге, приуроченных к 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, отправился побеседовать с городскими жителями. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, российский лидер встретился с петербуржцами возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.
Как стало известно, там собрались мужчины и женщины разных возрастов, среди которых были и дети.
Отмечается, что они поблагодарили главу России, а также пожелали ему удачи. В свою очередь Путин пообщался с ними, пожелал им «всего хорошего», а затем уехал.
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