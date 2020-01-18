Путин пообщался с петербуржцами после встречи с ветеранами

Президент России Владимир Путин после встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, которая прошла в рамках памятных мероприятий в Санкт-Петербурге, приуроченных к 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, отправился побеседовать с городскими жителями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, российский лидер встретился с петербуржцами возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Как стало известно, там собрались мужчины и женщины разных возрастов, среди которых были и дети.

Отмечается, что они поблагодарили главу России, а также пожелали ему удачи. В свою очередь Путин пообщался с ними, пожелал им «всего хорошего», а затем уехал.

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