В США аэропорты начали проверять людей на наличие коронавируса
В аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса начали проверять приезжих из китайского города Ухань на наличие нового типа коронавируса.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Прибывающие в Соединенные Штаты будут заполнять анкеты, которые позволят вычислять подозрительные симптомы.
Также в проверке будут использоваться специальные сканеры для определения здоровья пассажиров.
Людей с признаками коронавируса направят в больницы совместно с теми, кто контактировал с ними в самолете.
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