В США аэропорты начали проверять людей на наличие коронавируса

В аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса начали проверять приезжих из китайского города Ухань на наличие нового типа коронавируса.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Прибывающие в Соединенные Штаты будут заполнять анкеты, которые позволят вычислять подозрительные симптомы.

Также в проверке будут использоваться специальные сканеры для определения здоровья пассажиров.

Людей с признаками коронавируса направят в больницы совместно с теми, кто контактировал с ними в самолете.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заболевших пневмонией нового типа в китайском Ухане достигло 44 человек

— Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае

— Кризисный отдел создан в Японии из-за случая заражения новым коронавирусом