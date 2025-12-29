Двое россиян вошли в топ-3 лучших игроков дня в НХЛ

Кучеров и Марченко вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена лучших игроков по итогам очередного дня регулярного чемпионата. В их число вошли двое россиян.

Второй звездой дня признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он забросил две шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс» и помог своей команде одержать победу в серии буллитов со счетом 5:4. Россиянин стал первой звездой встречи. Он упрочил лидерство в списке российских бомбардиров НХЛ, набрав 49 (17+32) очков в 34 матчах. Вторым идет лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов — 46 (23+23) баллов. Замыкает тройку Артемий Панарин — 38 (14+24).

Третьим игроком дня назван форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. На его счету также дубль, он дважды поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Благодаря этому «Коламбус» выиграл со счетом 4:2.

А первой звездой лига признала нападающего «Питтсбург Пингвинз» Джастина Бразо. Он забросил три шайбы в матче с «Чикаго Блэкхокс», его команда одержала крупную победу — 7:3. Отметим, что российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин в этой игре участия не принимал.

Ранее Кучеров установил рекорд «Тампы».