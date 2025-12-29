Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Двое россиян вошли в топ-3 лучших игроков дня в НХЛ

Кучеров и Марченко вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ
Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена лучших игроков по итогам очередного дня регулярного чемпионата. В их число вошли двое россиян.

Второй звездой дня признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он забросил две шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс» и помог своей команде одержать победу в серии буллитов со счетом 5:4. Россиянин стал первой звездой встречи. Он упрочил лидерство в списке российских бомбардиров НХЛ, набрав 49 (17+32) очков в 34 матчах. Вторым идет лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов — 46 (23+23) баллов. Замыкает тройку Артемий Панарин — 38 (14+24).

Третьим игроком дня назван форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. На его счету также дубль, он дважды поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Благодаря этому «Коламбус» выиграл со счетом 4:2.

А первой звездой лига признала нападающего «Питтсбург Пингвинз» Джастина Бразо. Он забросил три шайбы в матче с «Чикаго Блэкхокс», его команда одержала крупную победу — 7:3. Отметим, что российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин в этой игре участия не принимал.

Ранее Кучеров установил рекорд «Тампы».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524977_rnd_9",
    "video_id": "record::cd9d2c85-d5d5-4ab5-822a-fdeae30b1c28"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+