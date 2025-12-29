Размер шрифта
В России предложили ввести изменения для сделок с недвижимостью

Известия: период охлаждения на сделки с жильем введут в России в 2026 году
Максим Блинов/РИА Новости

В России планируется ввести период охлаждения при сделках с жильем. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, соответствующие нормы могут вступить в силу в стране в 2026 году.

«Период охлаждения для борьбы со «схемой Долиной» можно распространять на автомобили, землю и другие крупные объекты», — отметил Аксаков, добавив, что в период охлаждения средства за покупку жилья будут временно размещаться на специальном депозите без участия посредников.

Вопрос планируется рассмотреть в I квартале 2026-го года, а все нормы будут закреплены в законопроекте, уточнил депутат.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье. В итоге она осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн рублей. Спор дошел до Верховного суда, который постановил отменить принятые по делу судебные акты и оставить квартиру Лурье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что российские студенты станут изучать «дело Долиной».

