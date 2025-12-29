В России взлетели продажи одного вида мотоциклов

Суммарные объемы продаж подержанных мотоциклов в России по итогам ноября текущего года увеличились на 65% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом пишет

«Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Из публикации следует, что в последний месяц осени на российском рынке реализовали 5,5 тыс. мотоциклов с пробегом. Около 14% всех сделок касались купли-продажи транспортных средств японской марки Honda. Всего россияне приобрели 753 подержанных мотоцикла этого бренда, тем самым сделав его самым востребованным в данном сегменте.

Второе место по популярности заняла другая японская марка — Yamaha. За ней расположился бренд Jawa, зародившийся еще в Чехословакии. В пятерку наиболее востребованных мотоциклов с пробегом также попали российский «ИЖ» и японская Suzuki.

9 декабря журналисты «Российской газеты» сообщили, что у жителей страны появилась возможность приобрести мотоцикл Aurus Merlon, созданный по заказу Гаража особого назначения Федеральной службы охраны РФ. Как рассказал коммерческий директор Aurus Артем Юсупов, компания уже сейчас готова обсуждать и принимать заказы от ценителей подобных транспортных средств.

Ранее в России зафиксировали рост продаж новых мотоциклов.