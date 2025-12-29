Пьяный россиянин угрожал медсестре в больнице пистолетом и попал на видео

В Приморье перед судом предстанет 36-летний мужчина, который угрожал медсестре пистолетом и попал на видео. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в приемном отделении Артемовской городской больницы №1. По версии следствия, пьяный местный житель устроил дебош из-за того, что его знакомую с признаками ОРВИ отправили в другое медучреждение. В ходе конфликта он достал охолощенный пистолет, имитировал его приведение в боевую готовность и стал требовать у медсестры немедленной помощи, угрожая ей оружием.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении дебошира. Мужчине вменяют совершение преступления по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

