В Красноярском крае завели дело против главы Минстроя

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Михаил Заскалько стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве домов для детей-сирот. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие установило, что в 2022 году в Нижнеингашском районе по государственному контракту возвели 20-квартирную жилплощадь для детей-сирот. Министр, занимавший тогда должность руководителя краевого казенного учреждения «Управление капитального строительства», знал о том, что дом признан аварийным, однако не расторг контракт и не потребовал возврата аванса в размере более 23 млн рублей.

По данным следствия, он также дал незаконное указание своему заместителю и директору подрядной компании организовать строительство нового дома и разработку проектно-сметной документации стоимостью около 2 млн рублей. Новый дом не удалось ввести в эксплуатацию из-за несоответствия документации, что привело к ущербу бюджету региона на сумму примерно 25 млн рублей и нарушению прав детей-сирот.

Уголовное дело возбудили на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД Красноярского края. Заскалько задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также расследуется дело в отношении бывшего заместителя руководителя казенного учреждения, который уже находится под домашним арестом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Ранее в Башкирии осудили начальницу управления капитального ремонта.