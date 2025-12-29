В Краснодарском крае выросло число поврежденных БПЛА домов

В поселке Индустриальном в Краснодарском крае выросло число домов, получивших повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Число поврежденных домов <...> увеличилось до 13. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Из него следует, что урон был нанесен частным жилым домам. В зданиях оказались выбиты окна, у одного из домовладений был поврежден забор.

В ночь на 29 декабря над территорией России перехватили и уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря. Больше всего беспилотников — 49 — ликвидировали в Брянской области. В Новгородской области нейтрализовали 18 целей, в Республике Адыгея — 11, в Краснодарском крае — семь. По одному БПЛА сбили в Орловской, Смоленской, Ростовской областях и над акваторией Азовского моря.

Изначально оперативный штаб Краснодарского края заявил, что фрагменты дронов повредили три частных дома в поселке Индустриальном. Кроме того, в станице Кущевской выявили повреждение газовой трубы и двух частных домов.

Ранее беспилотник упал на территории больницы в Запорожской области.