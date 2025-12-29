Мема: Зеленский должен приехать в Москву для разрешения конфликта на Украине

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным стал бы подтверждением его стремления к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

По его мнению, любая встреча по Украине за пределами Москвы является лишь иллюзией мира.

Политик также отметил, что для разрешения конфликта на Украине необходимо истинное желание положить ему конец и перестать рассматривать другую сторону как врага.

Накануне президент США Дональд Трамп и Зеленский провели переговоры во Флориде, в Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что ЕС и Украина закладывают «мины» в мирный план по урегулированию.