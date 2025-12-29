Размер шрифта
Высшая коллегия судей разрешила возбудить дело против московского судьи

ВККС разрешила возбудить дело против устроившего ДТП судьи Мосгорсуда Гришина
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить дело против бывшего судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина, устроившего ранее ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Российское агентство правовой информации (РАПСИ).

Сам Гришин на заседание не явился.

Уточняется, что до этого председатель Следственного комитета России направил в коллегию соответствующее представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против экс-судьи.

20 апреля текущего года Гришин ехал на автомобиле Land Rover Freelander 2 по трассе М-8 «Холмогоры» в сторону Москвы. По данным
областного ГУ МЧС, на 4-м км окружной дороги Переславля-Залесского его машина попала в аварию. Судья превысил скорость и, совершая обгон на перекрестке, выехал на встречную полосу. В результате этого маневра произошло столкновение с автомобилем Renault RS, который в этот момент совершал разрешенный поворот налево с включенными сигналами. В результате ДТП водитель французской иномарки и его супруга получили серьезные травмы. Сам Гришин в аварии не пострадал.

СК хочет возбудить дело по ч. 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), в рамках которой Гришину может грозить до трех лет лишения свободы.

