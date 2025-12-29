Высшая коллегия судей разрешила возбудить дело против московского судьи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить дело против бывшего судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина, устроившего ранее ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Российское агентство правовой информации (РАПСИ).

Сам Гришин на заседание не явился.

Уточняется, что до этого председатель Следственного комитета России направил в коллегию соответствующее представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против экс-судьи.

20 апреля текущего года Гришин ехал на автомобиле Land Rover Freelander 2 по трассе М-8 «Холмогоры» в сторону Москвы. По данным

областного ГУ МЧС, на 4-м км окружной дороги Переславля-Залесского его машина попала в аварию. Судья превысил скорость и, совершая обгон на перекрестке, выехал на встречную полосу. В результате этого маневра произошло столкновение с автомобилем Renault RS, который в этот момент совершал разрешенный поворот налево с включенными сигналами. В результате ДТП водитель французской иномарки и его супруга получили серьезные травмы. Сам Гришин в аварии не пострадал.

СК хочет возбудить дело по ч. 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), в рамках которой Гришину может грозить до трех лет лишения свободы.

