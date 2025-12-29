Стали известны три фамилии, пользующиеся наибольшим доверием у украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский, посол в Великобритании Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов имеют наиболее высокий рейтинг среди украинцев в преддверии возможных выборов главы государства. Об этом заявил украинский социолог Алексей Антипович в интервью «РБК-Украина».

«Я скажу так: Залужный, Зеленский и Буданов. Это три фамилии, которые пользуются самым высоким уровнем доверия у украинцев. У каждого есть свое восприятие», — сказал Антипович.

По его словам, украинцы воспринимают Буданова как «интересную загадку» и «эффективного силовика». Зеленский ассоциируется с возможностью привести страну к мирному соглашению, а Залужный имеет образ «отца нации», указал социолог.

14 декабря Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.

Ранее в России заявили о «территориальном тупике» Зеленского после встречи с Трампом.