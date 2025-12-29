Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Красноярец провалился под лед и не выжил во время прогулки с собакой

Mash: в Красноярске мужчина провалился под лед во время прогулки и не выжил
Telegram

В Красноярске местный житель провалился под лед во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в районе улицы Дубровинского — мужчина провалился под лед во время прогулки со своим питомцем. Собака осталась на краю полыньи и скулила, чем и привлекла внимание прохожих.

На место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб. Спасти мужчину не удалось. Его подняли на сушу водолазы и передали полицейским.

До этого в Подмосковье трое детей провалились под лед — один из малолетних смог выбраться из воды самостоятельно, а двум другим потребовалась помощь. Находившиеся поблизости случайные прохожие бросились на помощь малолетним и вытащили их на сушу.

Ранее в Кузбассе школьники провалились под лед, их унесло течением.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524725_rnd_7",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+