Красноярец провалился под лед и не выжил во время прогулки с собакой

Mash: в Красноярске мужчина провалился под лед во время прогулки и не выжил

В Красноярске местный житель провалился под лед во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в районе улицы Дубровинского — мужчина провалился под лед во время прогулки со своим питомцем. Собака осталась на краю полыньи и скулила, чем и привлекла внимание прохожих.

На место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб. Спасти мужчину не удалось. Его подняли на сушу водолазы и передали полицейским.

До этого в Подмосковье трое детей провалились под лед — один из малолетних смог выбраться из воды самостоятельно, а двум другим потребовалась помощь. Находившиеся поблизости случайные прохожие бросились на помощь малолетним и вытащили их на сушу.

Ранее в Кузбассе школьники провалились под лед, их унесло течением.