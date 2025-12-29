Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Видео: в Улан-Удэ пешеход сделал сальто в момент ДТП

В Улан-Удэ на видео попал кульбит пешехода в момент ДТП 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27524947_rnd_9",
    "video_id": "record::9771b10b-9ecd-436d-b7ac-6dce1ac60a9d"
}

В Улан-Удэ пешеход отлетел от удара автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Мужчину в Улан-Удэ сбили на пешеходном переходе. Мужчина серьезно куда-то спешил, побежал через дорогу на красный сигнал. Два ряда машин преодолел успешно, а в крайнем правом нашел наказание за глупость своего поступка. Его сбила машина такси», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от удара автомобиля человек подлетает в воздух, переворачивается и отлетает в сторону. По данным канала, мужчина приземлился в сугроб. В результате произошедшего пешеход получил травмы, в настоящее время он находится в больнице.

До этого в центре Хабаровска патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius, водитель которого проигнорировал просьбу правоохранителей об остановке. ДТП произошло на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина. На место вызывали сотрудников экстренных медицинских служб.

Ранее последние секунды жизни россиянки, разбившейся в ДТП на Пхукете, попали на видео.
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+