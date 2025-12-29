Видео: в Улан-Удэ пешеход сделал сальто в момент ДТП

В Улан-Удэ на видео попал кульбит пешехода в момент ДТП

В Улан-Удэ пешеход отлетел от удара автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Мужчину в Улан-Удэ сбили на пешеходном переходе. Мужчина серьезно куда-то спешил, побежал через дорогу на красный сигнал. Два ряда машин преодолел успешно, а в крайнем правом нашел наказание за глупость своего поступка. Его сбила машина такси», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от удара автомобиля человек подлетает в воздух, переворачивается и отлетает в сторону. По данным канала, мужчина приземлился в сугроб. В результате произошедшего пешеход получил травмы, в настоящее время он находится в больнице.

