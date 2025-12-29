Размер шрифта
Автомобиль с москвичом на скорости влетел в электробус, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как авто на скорости протаранило электробус с людьми 
В Москве автомобиль с человеком влетел во встречный электробус. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Автомобиль вылетел на встречку и врезался в электробус на Садовом кольце. ДТП произошло рано утром на Смоленско-Сенной площади. По предварительным данным Дептранса, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с пассажирским электробусом», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в электробус, от удара машина отлетает в сторону. По данным канала, информации о пострадавших пока нет.

До этого в центре Хабаровска патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius, водитель которого проигнорировал просьбу правоохранителей об остановке. ДТП произошло на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина. На место вызывали сотрудников экстренных медицинских служб.

Ранее последние секунды жизни россиянки, разбившейся в ДТП на Пхукете, попали на видео.
 
