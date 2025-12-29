Автомобиль с москвичом на скорости влетел в электробус, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как авто на скорости протаранило электробус с людьми

В Москве автомобиль с человеком влетел во встречный электробус. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Автомобиль вылетел на встречку и врезался в электробус на Садовом кольце. ДТП произошло рано утром на Смоленско-Сенной площади. По предварительным данным Дептранса, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с пассажирским электробусом», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в электробус, от удара машина отлетает в сторону. По данным канала, информации о пострадавших пока нет.

