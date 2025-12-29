Размер шрифта
Опрос показал, сколько россиян в 2026 году планируют увеличить свой доход

Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Свыше 60% россиян планируют увеличить свой доход в 2026 году. Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру», который есть у РИА Новости.

При этом каждый четвертый намерен просить у работодателя прибавку к зарплате без увеличения рабочей нагрузки. 19% россиян готовы брать дополнительные смены, а 18% хотят найти подработку или проекты, не связанные с основной работой.

Чтобы увеличить свой доход, смену работы или возможность повышения квалификации рассматривают 145 опрошенных. Об открытии собственного дела в 2026 году задумываются 16% россиян.

В целом, 44% участвовавших в опросе планируют увеличить свой доход на 10%-20%, а 18% предполагают увеличение более чем на 20%. Сохранить текущий доход намерены 27%.

Задумываются россияне и о наличии финансовой подушки. Так, 47% опрошенных планируют иметь в 2026 году резерв средств равный трем месяцам расходов, а 22% хотят увеличить этот размер до шести месяцев.

Всего в опросе принимали участие три тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее назвали причины сокращения разрыва в зарплатах бедных и богатых россиян.

