Стала известна возможная причина отказа россиянам во въезде в Таиланд

Baza: российского туриста не пустили в Таиланд из-за конфликта с Камбоджей

Российского блогера Павла Викулова из Санкт-Петербурга не пропустили на сухопутной границе Таиланда из-за конфликта страны с Камбоджей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что россиянин прожил в Камбодже два месяца, а после купил билет на автобус из Лаоса до Бангкока. На сухопутной границе с Таиландом людям, которые не являются жителями Юго-Восточной Азии, устроили дополнительную проверку.

В очереди пограничница, увидев у Викулова российский паспорт, заявила: «Russian — no». Через переводчика молодому человеку объяснили, что из-за нового закона россияне и украинцы могут попасть в Таиланд только по воздуху.

Японский турист рассказал россиянину, что отказов было «много».

До этого пресс-секретарь таиландского МИД Никондета Пхалангкуна заявил, что россияне смогут и в 2026 году посещать Таиланд без визы на срок до 60 дней.

Ранее в АТОР рассказали, кого коснутся проверки на границе в Таиланде.