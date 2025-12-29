Размер шрифта
Эксперт раскрыл риски чрезмерного укрепления рубля

Аналитик Калугин: рост рубля – это удар по экспортерам и экономике в целом
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Курс рубля с начала года продемонстрировал рост порядка 40-45%, войдя в пятерку самых доходных мировых активов. При этом такая тенденция плохо укладывается в традиционные экономические модели и несет за собой потенциальные риски, считает финансовый аналитик Виталий Калугин. Текущий рост нацвалюты поддерживается искусственно как инструмент борьбы с инфляцией, но грозит убытками экспортерам, объяснил он в беседе с «Радио 1».

За укреплением рубля стоит ручное управление со стороны Центробанка, считает эксперт. Так, введение санкций перевело механизм формирования стоимости доллара в плоскость запросов котировок у крупнейших банков, которые подчиняются регулятору – это позволяет ему оказывать решающее влияние на курс валют. В итоге инфляцию удается сдерживать, но это наносит удар по экспортно-ориентированным отраслям.

«Это большой удар по традиционным экспортерам, по нефтяникам, по металлургам, по угольщикам. У них нет прибыли при высокой налоговой нагрузке», — отметил Калугин.

При курсе около 78 рублей за доллар страдает выручка компаний, которые получают доход в валюте, добавил аналитик. При этом он отметил, что россияне в краткосрочной перспективе выигрывают от роста рубля, так как, в числе прочего, это удешевляет импорт товаров, зарубежные поездки. Но в целом для зависящей от экспорта сырья экономики это негативный фактор, считает Кулагин. Он подчеркнул, что эта сфера критически нуждается в слабой нацвалюте.

В ближайшее время, по прогнозу финансового аналитика, ЦБ продолжит ориентироваться на высокий курс рубля, чтобы добиться устойчивого снижения инфляции. Но трудности, с которыми столкнуться экспортеры, могут вынудить его ослабить курс уже в первом квартале 2026 года, заключил эксперт.

До этого глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что курс около 90 рублей за доллар является оптимальным для развития экономики России, а переукрепление рубля негативно влияет на импортозамещение и завоевание новых рынков. По его словам, необходимо снизить ключевую ставку для сокращения разрыва с инфляцией.

Ранее сообщалось, что в России ожидают резких колебаний курса рубля в 2026 году.

